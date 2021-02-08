استدعاء المخصص لهم مساكن في من باع بيته 1 مارس المقبل

وجّه وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون الإسكان د. عبدالله معرفي قطاعي التخصيص والتوزيع في المؤسسة العامة للرعاية لمباشرة إجراءات تسليم المواطنين المشمولين بالقانون رقم 2/2015 الخاص بفئة (من باع بيته) المساكن المخصصة لهم في مشروع شرق تيماء الإسكاني بدءا من 1 مارس المقبل بعدد 462 بيتا.

وأكد مصدر مطلع لـ«الأنباء»، أن قيمة التكلفة الإيجارية كانت محددة بواقع 150 دينارا من قبل مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية بالتوافق مع اللجنة الإسكانية البرلمانية ثم تم تخفيضها الى 100 دينار بعد مناقشة الأمر مرة أخرى، مؤكدا إيصال التيار الكهربائي لكل مباني المنطقة السكنية والخدمية.

وأشار المصدر الى ان المساكن المتبقية من المشروع يبلغ عددها 47 وحدة سكنية، وقد باشرت المؤسسة تنفيذ عدد 31 بيتا منها فعليا وستدخل حيز التوزيع والتخصيص حال تسلمها من المتعهد فعليا، أما العدد المتبقي (16) بيتا فسيتأخر قليلا لإنجاز مشروع خاص بإحدى الجهات الحكومية ومن ثم يتم بناؤها بالتنسيق بين المؤسسة والمتعهد والجهة الحكومية ذات الصلة.

وحول أولوية التخصيص، أكد المصدر أنها ستكون وفق القانون واللوائح الداخلية المعمول بها بشأن الرعاية السكنية من حيث أولوية التخصيص وحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة المنصوص عليها قانونا.