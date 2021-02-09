“النزاهة الوطنية”: رئيس الوزراء مؤمن بدور المجتمع المدني في التقدم الحضاري للدولة

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية النزاهة الوطنية الكويتية المحامي محمد ذعار العتيبي ان اعضاء مجلس ادارة الجمعية التقوا اليوم بقصر السيف بسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد لبحث العديد من المواضيع في مجال النزاهة ومكافحة الفساد.

وقال العتيبي في تصريح له «تأتي هذه الزيارة بعد إعلان نتيجة مؤشر مدركات الفساد لعام 2020 والذي تقدمت الكويت خلاله عن الاعوام السابقه.

وأضاف العتيبي «ناقشنا مع سموه هذا التقرير والجهود التي تبذل بشكل مستمر للمزيد من التقدم في هذا المؤشر»، ومن أبرزها إنشاء هيئة مكافحة الفساد والاجراءات الخاصه بالذمة الماليه وتفعيلها وقانون حق الاطلاع، وكلها جهود تعكس التوجه الاصلاحي للدولة في مكافحة الفساد».

وأوضح انه «تم التطرق الى ضرورة حوكمة القطاع العام وكذلك الدفع قدما بهذا الملف حتى نحمي المؤسسات من اي اختراق لصور الفساد».

واكمل العتيبي «تم التطرق الى القضايا المتعلقة بالمال العام والفساد وما تم عمله من تحويل للجهات المعنية من جهات تحقيق او نيابة او القضاء وهذا النهج الذي تسير عليه الدولة ممتثلين لتوجيهات سمو الأمير الشيخ نواف الاحمد بانه لا احد فوق القانون وتطبيقه واجب على الجميع».

وقال «لمسنا من سموه مد يد التعاون وحرصه على أهمية المجتمع المدني في التقدم الحضاري للدولة».