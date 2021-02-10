الفارس: إصدار شهادات الأوصاف الخاصة بـ “السكنية” فبراير الحالي

قالت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية الدكتورة رنا الفارس ان التدشين الرسمي لاصدار شهادات الأوصاف الخاصة بالهيئه العامة للرعاية السكنية دون الحاجة للكشف الميداني سيكون في 15 فبراير الحالي.

جاء ذلك في بيان ل(البلدية) عقب ترأس الفارس اجتماع اللجنة العليا للتخطيط اليوم الاربعاء والذي استمعت فيه للعرض التفصيلي المقدم من مدير عام البلدية أحمد المنفوحي للربط الالكتروني بين بلدية الكويت والهيئة العامة للرعايه السكنية اضافة الى بحث عقود النظافة المستقبلية.

واضاف البيان ان اللجنة ناقشت مقترح تخصيص عقود نظافة مستقلة للمناطق والحيازات من قبل الهيئة العامة للزراعة في مناطق الوفره والعبدلي وكبد والخيران كما تناولت اللجنه المناطق والقسائم التي سيتم تطويرها واستملاكها ضمن المخطط الهيكلي الرابع للدولة 2040.

من جانبه أكد مدير عام البلدية أحمد المنفوحي وفق البيان ان البلدية لن تتوانى في التيسير على المواطنين والمقيمين والجهات الحكومية وغير الحكومية في تسريع وتيرة انجاز معاملاتها الكترونيا.

وأوضح المنفوحي ان اللجنة قررت الاستعانة بأحد المكاتب الاستشارية العالمية لوضع تصور للشروط المرجعية لعقود النظافة المستقبلية فضلا عن وضع تصور في العقود لتلافي السلبيات في مناطق الوفره وكبد والعبدلي وخيران.

وذكر ان اللجنة استعرضت في الاجتماع المخطط الهيكلي الرابع 2040 لدولة الكويت والذي تضمن النظرة العامة المتعلقة بالسياسات التي تعكس رؤية الدولة بشأن استخدام الأراضي وتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والأرقام والتوقعات بهذا الخصوص اضافة الى “السيناريوهات” المتوقعة.

وبين ان المخطط الهيكلي تناول تقسيم الكويت إلى 4 مناطق إقليمية منها 3 مناطق حضرية وهي المنطقة الحالية والجنوبية والشمالية إضافة إلى المنطقة الرابعة الغربية الخاصة بالموارد.

وأشار المنفوحي عبر العرض المرئي الى كيفية التقسيم السكاني على مستوى عدد السكان وعلى مستوى مدينة الكويت وعلى مستوى الوظائف وعلى مستوى المحافظات الى جانب مخطط البنية التحتيه للمخطط الهيكلي اضافة الى وسائل النقل التي ارتكزت على ثلاثة مشاريع رئيسية هي الطريق الاقليمي وضم مسارين ومشروع المترو ومشروع سكة الحديد.