“الأشغال” تعاملت مع 610 بلاغات في 10 أيام

أعلنت وزارة الأشغال العامة عن إحصاءات عدد الشكاوى والبلاغات الخاصة بإصلاحات الطرق والشبكات التي تلقاها قطاع هندسة الصيانة خلال الأسبوعين الماضيين منذ بداية شهر فبراير 2021 والتي بلغت (610) شكاوى في محافظات البلاد الست، وذلك من خلال بدالة طوارئ الأشغال (150) و عبر الواتساب (93333150) وبدالة الإدارة.

وأوضحت وزارة الأشغال العامة في بيان صحافي لها أن إجمالي عدد الشكاوى المنجزة خلال الفترة نفسها بلغ (461) شكوى، في حين بلغ عدد الشكاوى الجاري العمل بها (149) شكوى.

كما شددت الوزارة على حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لكل شكاوى المواطنين والمقيمين على مدار الساعة من خلال البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم الواتسآب الخاص بطوارئ الأشغال (93333150).

وبينت الوزارة أنه بمجرد تلقي الشكاوى أو البلاغات التي تقع ضمن اختصاصات الوزارة، يتم القيام بفتح ملفات في النظام الآلي الإلكتروني لمتابعة الشكاوى والبلاغات وتحويلها بشكل فوري إلى فرق الطوارئ التي تقوم بدورها بالتعامل مع هذه الشكاوى والبلاغات داخل قطاعات الوزارة المعنية في كل المناطق بالمحافظات إلى أن يتم إنجازها.