أصدر مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي اليوم الاثنين تعميما يقضي بفتح المقابر للزيارة من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهرا على ألا تزيد مدة الزيارة عن نصف ساعة نظرا للظروف التي تمر بها البلاد.

وقال العوضي في تصريح صحفي ان مواعيد الدفن ستكون كل نصف ساعة مع الالتزام والتقيد بلبس الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي مبينا انه لا مانع من الدفن في أي وقت حسب المصلحة العامة وتقدير كل مسؤول مقبرة بالتنسيق مع أهل الجنائز.

وشدد على ضرورة اقتصار دخول غرفة تغسيل الموتى على ثلاثة أشخاص من أهل الجنازة وأن يرافق الجنازة عشرون شخصا من أقارب المتوفي من الدرجة الأولى.

وذكر ان التعميم سيبدأ العمل به اعتبارا من الأربعاء 17 فبراير الحالي لافتا الى ان التعميم صدر بناء على توجيهات مجلس الوزراء والتوصيات الصحية الصادرة من وزارة الصحة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.