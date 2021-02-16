“السكنية”: 6861 مواطناً في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك تسلموا شهادات قسائمهم

صرح المتحدث الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام عمر الرويح بأن المؤسسة قد بدأت منذ 2 ديسمبر الماضي بتوزيع شهادات لمن يهمه الامر للمواطنين المخصص لهم في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك والتي تأتي ضمن متطلبات بلدية الكويت وبنك الائتمان, وقد بلغ عدد الحاصلين على مواعيد من خلال منصة الحجز في موقع المؤسسة 10062 حتى يوم الخميس الماضي.

وأضاف الرويح بأنه تم تسليم 6861 شهادة حتى يوم الخميس الماضي للمشروعين على أن يتم تسليم الباقي حسب المواعيد المقررة والمحجوزة مسبقاً.

وأكد الرويح بأن حجز المواعيد مستمر لمواطني جنوب عبدالله المبارك وضواحي المطلاع N8, N9, N10, N11)) وذلك عبر المنصة الإلكترونية للمؤسسة WWW.PAHW.GOV.KW, علما بأن آخر تاريخ لحجز موعد للقطاعات المذكورة هو 24/2/2021 لضمان استمرارية صرف بدل الايجار بغض النظر عن تاريخ الموعد المحجوز.

وأشار الرويح بأن المؤسسة مستمرة في تقديم أفضل خدمة للمواطنين من خلال حجز المواعيد عبر منصة (متى) لإجراء المعاملات الإسكانية وذلك لتوفير الوقت والجهد وتفادي الازدحام في ظل الظروف الصحية الحالية لضمان تطبيق الإشتراطات الصحية في المبنى الرئيسي والفروع وذلك حفاظا على سلامة الجميع.