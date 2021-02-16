حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 فبراير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .



ليلاً:

مائل للبروده الى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 31°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.

ليلاً:

معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.