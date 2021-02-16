محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 فبراير 2021

منذ 5 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
17 فبراير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة والرياح جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 60 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد و غائم إلى غائم جزئيا والرياح جنوبية شرقية تتحول الى معتدلة إلى نشطة السرعة 20 – 50 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية أحيانا .

الحرارة العظمى: 31°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج

– ارتفاع الموج:

3 – 7 قدم.
ليلاً:
معتدل إلى عالي الموج
– ارتفاع الموج:
3 – 7 &#160 قدم.

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