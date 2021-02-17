مبابي يشوه سمعة كامب نو بثلاثية تاريخية

خطف كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان الأضواء من الجميع، في الفوز العريض لفريقه على برشلونة (4-1)، في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

سجل مبابي ثلاثية “هاتريك”، معززا من فرص فريقه في التأهل لدور الثمانية قبل مباراة الإياب يوم 10 مارس/آذار المقبل في حديقة الأمراء.

وأشارت شبكة “سكواكا”، إلى أن مبابي بات ثالث لاعب في التاريخ يسجل هاتريك في شباك برشلونة بدوري أبطال أوروبا، وأول لاعب يحقق هذا الإنجاز في الأدوار الإقصائية.

وأوضحت أن المهاجم الفرنسي أعاد هذا الإنجاز بعد 24 عاما، حيث سبقه أندريه شيفشينكو، وفوستينو آسبريلا.

ولفتت أيضا إلى أن كيليان مبابي أول لاعب يسجل هدفين على الأقل للفريق الضيف على “كامب نو” بالأدوار الإقصائية، منذ بداية القرن الحادي والعشرين.