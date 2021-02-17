“الأشغال”: مخالفة بيئية بحق مشروع قيد الإنشاء ووصلة غير قانونية على شبكة الصرف الصحي في المسيلة*

أعلنت وزارة الأشغال العامة أنه وإستكمالاً لأعمال الفريق البيئي المشترك بين وزارة الاشغال والهيئة العامه للبيئة، تفاعل الفريق مع شكوى وردت من قبل أحد المواطنين بوجود تصريف قام برصده من احد مخارج الأمطار مع انبعاث روائح كريهة بمنطقة المسيلة في محافظة مبارك الكبير

وبينت “الأشغال” في بيان لها أنه قد تم عمل زيارة ميدانية لمخرج الأمطار (H5) في محافظة مبارك الكبير، وتم سحب عينات لعمل الفحوصات المخبريه المطلوبة للتأكد من سلامة المخرجات من تلك المخارج من قبل الهيئة العامة للبيئة.

وتابعت: وبناءاً عليه تم عمل مسح ميداني على كامل الشبكة التابعة للمجرور من قبل فريق مشترك بين وزارة الاشغال العامة ممثله بفريق الطوارئ البيئية لقطاع الهندسة الصحية واعضاء فريق محافظة مبارك الكبير من قسم المتابعة البيئية في قطاع الهندسة الصحية والهيئة العامة للبيئة ممثله بفريق تفتيش محافظة مبارك الكبير، وتم تحديد مصادر التلوث والمشاريع قيد الانشاء التي تقوم بالتصريف على نفس الشبكة والتأكد من مدى إلتزامهم بالاشتراطات البيئية.

وكشفت وزارة الأشغال العامة أنه قد تم اكتشاف واثبات قيام احد المشاريع هناك بعدم الإلتزام بالاشتراطات البيئية وقانون حماية البيئة رقم 42/2014 وتعديلاته ولوائحه التنفيذية، وعليه فسيتم عمل اللازم من قبل الهيئة العامة للبيئة من مخالفة الجهات المسببة بالتلوث الذي حدث وايقاف مصادر التلوث، كما تم كذلك اكتشاف وجود وصلة غير قانونية من احد المشاريع قيد الانشاء تم ربطها على شبكة الصرف الصحي.