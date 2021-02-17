حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18 فبراير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية صباحا و فرصة للغبار .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°

الحرارة الصغرى: 16°

حالة البحر

نهارًا:

معتدل إلى عالي الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.