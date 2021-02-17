محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الخميس 18 فبراير 2021

منذ 38 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الخميس
18 فبراير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للبروده والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 50 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية صباحا و فرصة للغبار .

ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 28 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 19°
الحرارة الصغرى: 16&deg

حالة البحر
نهارًا:
معتدل إلى عالي الموج أحيانا

– ارتفاع الموج:

3 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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