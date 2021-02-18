حجر فندقي إلزامي 14 يوماً لجميع المسافرين من الدول المحظورة

أكدت الإدارة العامة للطيران المدني عدم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى دولة الكويت إلا من خلال التسجيل بمنصة «كويت مسافر» ⁦‪kuwaitmosafer.gov.kw‬⁩ على أن يتحمل الركاب القادمون تكلفة إجراء فحصي “PCR” ويتم تحصيل التكلفة من خلال منصة «كويت مسافر» أو شركات الطيران ومقدمي الخدمات الأرضية.

وأشارت الإدارة في تعميم لشركات الطيران إلى إلزام جميع الركاب القادمين من الدول المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي اعتبارا من 2021/2/21 في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» أو منصة «بالسلامة».

وأكدت إلزام جميع الركاب القادمين من الدول غير المحظور الطيران القادم منها بالحجر المؤسسي الإلزامي اعتبارا من 2021/2/21 في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وأشارت إلى الاستمرار في قبول دخول العمالة المنزلية الى دولة الكويت من خلال منصة «بالسلامة».