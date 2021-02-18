“الصحة”: الدفعة الخامسة من لقاح “فايزر” تصل الأحد المقبل

أعلن الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية في وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله البدر أن الدفعة الخامسة من لقاح فايزر- بيونتيك المضاد لفيروس كورونا ستصل إلى البلاد عصر يوم الأحد المقبل.

وأكد الدكتور البدر اليوم الخميس أن الوزارة تقوم بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاح بعد استخدامه فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات بشأن سلامة وفعالية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى حرص دولة الكويت على مواجهة جائحة كورونا لافتا الى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وكانت دولة الكويت قد بدأت حملة التطعيم في 27 ديسمبر 2020 وبلغ عدد المسجلين في منصة تلقي اللقاح حتى يوم الاثنين الماضي 454522 شخصا في حين وصل إجمالي عدد متلقي الطعوم نحو 137 ألف شخص منهم نحو 119 ألف مواطن إضافة إلى بلوغ متوسط تلقي الطعوم يوميا 16 ألف شخص.