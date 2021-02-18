“الطرق” تغلق مؤقتا جسر طريق الجهراء مقابل “الصباح الطبية”

تغلق الهيئة العامة للطرق و النقل البري، مساء غد الجمعة، مؤقتا جسر طريق الجهراء مقابل منطقة الصباح الطبية باتجاه مدينة الجهراء لمدة 8 ايام، لإجراء أعمال صيانة.

و قالت الهيئة في بيان «سيتم تحويل حركة المرور من أعلى الجسر إلى الطريق السطحي مقابل مجمع دور الرعاية الاجتماعية و باتجاه دوار الأمم المتحدة».

و طلبت الهيئة من مستخدمي الطريق اتباع اللوحات الإرشادية المخصصة و تهدئة السرعة قبل منطقة العمل.

و بينت انه يمكن خلال هذه الفترة استخدام الطريق السطحي أسفل الجسر من منطقة الشويخ و حتى دوار الأمم المتحدة او استخدام الطرق البديلة و منها الجسر العلوي بشارع جمال عبد الناصر و منه الي جسر طريق الجهراء علويا بمنطقة الصباح الصحية.