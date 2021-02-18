“الطرق”: نرفض الأسلوب غير الصحيح في إزالة مياه المناهيل وتم اتخاذ الاجراءات القانونية

شددت الهيئة العامة للطرق والنقل البري على رفضها للمنظر الذي تم تداوله من خلال منصات التواصل الإجتماعي فيما يتعلق بمحاولة أحد العمال بأحد المواقع القيام بإزالة المياه من احد مناهيل تصريف الأمطار ومعالجة الموقف في بطريقة غير مقبولة وغير صحيحة.

ونوهت الهيئة إلى أن الاسلوب الذي ظهر في المقطع المتداول غير مقبول ولا صلةً له بالإجراءات الواجب إتباعها في هذه الحالات.

و بينت الهيئة انها سارعت على الفور بإتخاذ الاجراءات القانونية والجزائية على المقاول والاستشاري وتطبيق الغرامات حسب المنصوص عليه في شروط ومستندات العقد على المقاول والإستشاري على ضوء ما حدث في الموقع.