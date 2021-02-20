الكويت تسمح برحلات الطيران المباشرة مع الدول «عالية الخطورة» بهذه الشروط

أعلنت الادارة العامة للطيران المدني عن الاجراءات الجديدة التي سيتم تطبيقها في مطار الكويت الدولي اعتبارا من يوم الأحد الموافق 2021/2/21 بناء على تعليمات السلطات الصحية لمواجهة التداعيات التي يشهدها انتشار فيروس كوفيد 19 خصوصا بعد ظهور السلالات المتحورة من فيروس كورونا.

وتأكيدا لما نشرته «الراي» في عدد الجمعة صنفت «الطيران المدني» الدول عالية الخطورة بدلا من «المحظورة». وقالت مصادر لـ «الراي» إن قائمة الدول عالية الخطورة تتسع لتتجاوز 60 دولة بعد إضافة نحو 33 دولة جديدة إلى الـ 35 السابقة.

والدول الـ33 التي طلبت السلطات الصحية إضافتها هي:

1. جنوب افريقيا

2. البرتغال

3. أنجولا

4. بتسوانا

5. الكونغو الديمقراطية

6. جمهورية الرأس الأخضر

7. ایسواتيني

8. ليسوتو

9. مالاوي

10. زيمبابوي

11. تركيا

12. اليابان

13. موريشيوس

14. سيشل

15. بوليفيا

16. موزمبيق

17. ناميبيا

18. تنزانيا

19. زامبيا

20، سورینام

21. السويد

22. إيرلندا

23. الاتحاد السويسري

24. فنزويلا

25. باراجواي

26. الاكوادور

27. غيانا

28. غيانا الفرنسية

29. الأورجواي

30. ترينيداد وتوباغو

31. الإمارات العربية المتحدة

32. ألمانيا

33. الولايات المتحدة الأميركية

وأوضح الطيران المدني في بيان صحافي أن جميع الركاب القادمين عن طريق الرحلات المباشرة من الدول عالية الخطورة سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 14 يوما على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر»، أما بقية الركاب القادمين من الدول الأخرى سيتم الزامهم بالحجر المؤسسي في أحد الفنادق المحلية لمدة 7 أيام على نفقتهم الخاصة من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» على أن يستكمل مدة الحجر 7 أيام أخرى في الحجر المنزلي.

وقال البيان إنه يستثنى من الحجز المؤسسي «المرضى الكويتيون المبتعثين للعلاج في الخارج، الطلبة الكويتيون الدارسين في الخارج، القصر من هم دون 18 ومسافرون من دون مرافق، أعضاء السلك الديبلوماسي، الطواقم الطبية» على أن يخضعوا للحجر المنزلي لمدة 14 يوم.

وأكد البيان بأنه لن يتم قبول أي راكب على الرحلات القادمة الى الكويت الا من خلال التسجيل في منصة «كويت مسافر» ⁦‪kuwaitmosafer.gov.kw

المصدر : الراي