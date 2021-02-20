“التجارة”: إغلاق 17 محلاً تجارياً بالتنفيذ المباشر

أعلنت وزارة التجارة والصناعة إغلاق 17 محلاً تجارياً لمخالفتها القانون رقم 10 /1979 والمتعلق بالإشراف على السلع والخدمات المذكورة بعد ضبطها تخالف القانون.

وذكرت «التجارة» في بيان لها، أن المخالفات المرتكبة تنوعت مابين الغش التجاري والسلع المقلدة وعمليات الغش في العلامات التجارية، بالاضافة الى مخالفة نشاط الترخيص.

وأضافت أن الإغلاقات جاءت إدارية عبر التنفيذ المباشر بناء على توجيهات وزير التجارة والصناعة وتوصيات اللجان العليا، مشددة على أن فرقها التفتيشة باشرت الإغلاقات على الفور.

واشارت إلى أن الإغلاق شمل عدداً من محلات وبسطات الخضار والفواكه و مطاعم وملاحم وكراجات السيارات ومحلات الكهرباء والسيارات وبيع المعدات والمستلزمات الطبية، وشركات استيراد وتصدير بالعمولة

وأكدت«التجارة» مواصلة حملاتها التفتيشية ورقابتها التجارية لضبط السوق وحرصها على تطبيق القوانين المعمول بها.