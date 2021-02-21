إلزام منتسبي الشرطة بوضع سدار يحمل الإسم الثلاثي.. دون العائلة

أصدر وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام قراراً بشأن إلزام منتسبي أعضاء قوة الشرطة كافة بوضع سدار يحمل الإسم الثلاثي فقط على أن يتضمن من الاسم الأول واسم الأب والجد دون لقب العائلة، اعتباراً من بداية شهر أبريل القادم.

وجاء نص التعميم كالآتي:

تأكيداً على ما ورد بالتعميم رقم 39/2019 بشأن وضع سدار أعضاء قوة الشرطة والمتضمن إلزام كافة أعضاء قوة الشرطة بوضع سدار يحمل إسم ثلاثي مطابقة للإسم في نظام شئون قوة الشرطة.

لذا .. يتعين على كافة أعضاء قوة الشرطة وضع سدار يحمل إسم ثلاثي على أن يتضمن (الإسم الأول، إسم الأب، إسم الجد) فقط دون لقب العائلة إعتبارا من 1/4/2021.

فعلى السادة الوكلاء المساعدين والمدراء العامين ومديري الإدارات الأخرى العلم بهذا التعميم وإحاطة جميع العاملين لديهم من أعضاء قوة الشرطة بمضمونه والعمل على تنفيذه بكل دقة.