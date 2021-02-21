حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 22 فبراير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .



ليلاً:

مائل للبروده إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 23°

الحرارة الصغرى: 07°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.