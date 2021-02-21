حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 22 فبراير 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .
ليلاً:
مائل للبروده إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 07°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6   قدم.
أضف تعليق