محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 22 فبراير 2021

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
22 فبراير 2021

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية شرقية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 38 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق .

ليلاً:
مائل للبروده إلى بارد و غائم جزئيا إلى غائم والرياح شمالية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 – 40 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

الحرارة العظمى: 23°
الحرارة الصغرى: 07&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 &#160 قدم.

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