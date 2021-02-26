عناد مدرباً للسماوي خلفاً للمشعان.. وعبداللطيف مساعداً

اختار نادي السالمية المدرب المساعد لمنتخب الكويت لكرة القدم ثامر عناد ليتولى مهمة الإدارة الفنية للسماوي خلفاً لمحمد المشعان، حيث وجهت إدارة النادي للأخير الشكر على الفترة التي قضاها مع السماوي.

وسبق لعناد الذي شغل في وقت من الأوقات القيادة الفية لمنتخب الكويت، أن عمل مع أندية الصليبيخات وقاده إلى الدوري الممتاز ، كذلك حقق مع الجهراء نتائج مميزة.

وحصل السالمية على موافقة اتحاد الكرة للاستعانة بعناد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري، كما وقع الاختيار على جراح عبداللطيف لاعب السالمية السابق ليكون مساعداً للمدرب.

ومن المقرر أن يقود عناد، وعبداللطيف تدريبات السماوي مساء اليوم استعداداً لمواجهة الفحيحيل المقررة بعد غد أمام الفحيحيل ضمن مباريات الجولة الخامسة من منافسات الدوري الممتاز.

جدير بالذكر أن السالمية تراجع في ترتيب فرق الممتاز للمركز الثامن، بعد خسارة 3 مباريات متتالية، والفوز في مباراة واحدة حتى نهاية الجولة الرابعة.