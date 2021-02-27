الكويت تدين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية استهداف المدنيين في السعودية

أعربت وزارة الخارجية اليوم السبت عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات مواصلة الميليشيات الحوثية ارتكاب جرائمها الإرهابية عبر استهداف المدنيين والمناطق المدنية في العاصمة الرياض وبقية المدن في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن إصرار الميليشيات الحوثية على مواصلة هذه الأعمال الإرهابية يشكل استمرارا للتصعيد الخطير الذي تقوم به هذه الميليشيات للإضرار بأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة وتقويض استقرار المنطقة، وتحد سافر للقانون الدولي والإنساني وعرقلة للجهود الدولية الساعية للوصول إلى حل سياسي ينهي الصراع الدائر ‏في اليمن.

وجددت دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ولاسيما مجلس الأمن للقيام بواجباته للجم هذا التصعيد الخطير ووضع حد له وصيانة الأمن والسلم الدوليين.

وأكدت على وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.