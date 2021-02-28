من الآخر.. الداهوم مطلوب

الداهوم على طريق الرموز لذلك يجب اسقاطه هنا مربط الفرس فلا نستطيع تناول تفاصيل قضية شطب الداهوم دون المرور على قضية دخول المجلس وتهجير رموز العمل الوطني؛ فالداهوم وما يتعرض إليه من تهديد بالشطب هو امتداد لعمليات القمع الفكري التي يتعرض لها كل من يكون لديه كاريزما القائد الجماهيري الذي باستطاعته قيادة المشهد بكل جرأة ؛ وبالتالي إحراج البقية المترددة والمندسة والمحسوبة على المعارضة لتكون في الصفوف الأمامية خوفاً من الرجوع لصناديق الاقتراع في حال حل المجلس .

هنا تكمن مشكلة الداهوم الذي يمثل اندفاعه سيفاً حاداً على رقاب رموز الفساد ، لذلك يسعون بكل ما أوتوا من قوة لشطبه ؛ وهذه دعوة لكل النواب الشرفاء وكل النشطاء السياسيين وكوادر العمل السياسي الوطني من دعم قضية النائب بدر الداهوم العادلة، بالوقوف والمشاركة بكل وسائل التواصل الاجتماعي للتحول الى قضية رأى عام ؛ العالم من حولنا يتقدم نحو مزيد من الحريات ونحن في تأخر مستمر بعد ما كانت الكويت رائدة في الوطن العربي في مجال الحريات أصبح لدينا سجناء رأي وشرفاء مهجرين ؟!.

وليعلم كل الشرفاء الإصلاحيين أن حربنا ضد الفساد ليست سهلة ؛ لأنها حرب تدعمها قويةى نافذة تغلغلت كثيرا في كل مفاصل الدولة، ولديها أدوات ضخمة ، وجيش من الفاسدين الذين يعملون ليل نهار على نشر ثقافة الفساد بهدف السيطرة وترويض الجماهير بإفسادهم؛ ولا نستطيع تحقيق النصر في المعركة ضد الفساد والفاسدين ؛ إلاَّ بدعم الشرفاء أمثال بدر الداهوم ومسلم البراك وجمعان الحربش وغيرهم من رموز العمل الوطني.

ختاما :

دعوه لكل التيارات السياسية والقويةى الشعبوية ونشطاء مستقلين للمشاركة بكل فاعلية في الوقفة التضامنية مع النائب الحر بدر الداهوم يوم الاثنين 1مارس الساعة 8 مساءا لتصل رسالة قوية مفادها أن الشعب الكويتي لا يتخلى عن أبنائه المصلحين.

اللهم قدر للكويت رجال دولة أقوياء ، شرفاء ، أمناء .

ودمتم بخير

د.حمود حطاب العنزي