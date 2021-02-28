حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 01 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
الأثنين
01 مارس 2021
حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .
ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .
الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 13°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4   قدم.
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