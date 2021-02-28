حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 01 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و غائم جزئيا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .



ليلاً:

بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 4 قدم.