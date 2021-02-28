محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأثنين 01 مارس 2021

منذ 38 ثانية
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأثنين
01 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و غائم جزئيا والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 – 42 كم/ساعة مع فرصة أمطار متفرقة .

ليلاً:
بارد والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة مع فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

الحرارة العظمى: 21°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 4 &#160 قدم.

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