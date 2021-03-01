إلى وزير الصحة .. ووكيل الرقابة الدوائية

طفلة مصابة بمتلازمة أيكاردي، ولا تتغذى إلا من خلال جهاز balloon button -مقاس معيّن- .. ومستشفى العدان قد أرسل والد الطفلة إلى المخازن الطبية في صبحان لأنه غير متوفر لديه هذا المقاس، واتضح أن المخازن أيضا غير متوفر لديها هذا المقاس !!… وبعد أن استنفد والد الطفلة كل وسيلة وواسطة للوصول لهذا الجهاز ، فقد تأكد له أن كل المستشفيات والمخازن غير متوفر فيها هذا الجهاز!!… مع العلم أن والد الطفلة كان يأخذ هذا الجهاز ولوازمه من مستشفى العدان كل شهرين، واليوم الكتاب موجود في مستشفى العدان منذ شهر يناير، وقد وفروا له كل شيء ماعدا هذا الجهاز الذي هو الأساس في هذا الموضوع كله، وبدون هذا الجهاز لاقيمة لكل تلك الأشياء التي وفرها المستشفى !!.. فهل يقرأ وزير الصحة د. باسل الصباح، ووكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الرقابة الدوائية د. عبدالله البدر، هذه المعاناة ؟

نقطة مهمة:

نعلم أن العالم كله يمر بجائحة كورونا ، لكن هذا لا يعني الانشغال بتلك الجائحة على حساب تجاهل مستلزمات مرضى الأمراض المزمنة !

سلطان بن خميّس