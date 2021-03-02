“المعلومات المدنية”: عدم استقبال أي معاملة يمكن إنجازها إلكترونيا

تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2021 بشأن إلزام الجهات الحكومية بتحديد نسبة عدد العاملين وتخفيضها في مقار العمل الحكومية بما لا يتجاوز 30 %، أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن التزامها بهذا القرار والذي سيترتب عليه عدم استقبال أي معاملة يمكن إنجازها (أونلاين) وعبر الخدمات الإلكترونية المقدمة بموقع الهيئة الإلكتروني www.pack.gov.kw.

وأوضحت انه “سيتم تخفيض أعداد حجز المواعيد بما يتناسب مع طاقة العمل، ولن يتم استقبال أي معاملة نهائيا بدون موعد علما بأن مواعيد استقبال المعاملات التي لا تنجز عبر الموقع الإلكتروني وبحجز موعد مسبق ستكون في المبنى الرئيسي جنوب السرة من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا للكويتيين ومن الساعه 2 ظهرا وحتى الساعة 5.30 مساء للوافدين

وفرع الجهراء من الساعة 9 صباحا وحتى 1 ظهرا”.

وبينت أمخ «سيتم تسليم البطاقات الجاهزة في المبنى الرئيسي من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، وفي فرعي الجهراء والأحمدي من الساعة 9 صباحا وحتى 5 مساء».

ودعت الهيئة الجميع الى الالتزام بالقرارات والاشتراطات الصحية والتباعد حرصا منها على سلامة المراجعين والعاملين بالهيئة.