الفارس: تكليفي بـ”الأشغال” و “الاتصالات” ثقة سامية وأمانة وطنية

ثمنت وزير الأشغال العامة و وزير الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتورة رنا عبدالله الفارس عن عميق شكرها للثقة الغالية التي منحها إياها حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه و سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله وسمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء لتولي حقيبتي وزارة الأشغال العامة و وزارة الدولة لشؤون الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

و تقدمت د.الفارس عقب صدور المرسوم الأميري بالتشكيل الحكومي الجديد وأداء اليمين الدستورية أمام سمو الأمير، على أن توليها لحقيبتي “الأشغال” و “الاتصالات” بالشكر لمقام سمو الأمير حفظه الله ورعاه و سمو ولي العهد حفظه الله ولرئيس الوزراء حفظه الله، معتبرة أنها ثقة غالية وتكليف وطني وأمانة تسأل الله أن يوفقها لأداءها نحو تحقيق تطلعات الوطن والمواطنين.

و بينت الوزيرة د.الفارس انها عازمة على المضي والإستمرار في نهج الإنجاز والعمل والتطوير والإصلاح بما يحقق تطلعات وآمال المواطنين والمقيمين عبر متابعة انجاز وتنفيذ المشاريع التنموية و الإستمرار في الخطة الموضوعة حالياً فيما يتعلق بتطوير ورفع جودة شبكة الطرق علاوة على السير نحو ميكنة الخدمات الحكومية وتطويع التكنولوجيا في هذا الجانب وتعزيز الإستفادة من الإمكانيات الحديثة في مجال الإتصالات والمعلومات لما يصب في مصلحة الجميع.