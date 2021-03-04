“الداخلية”: دخول المواطنين عبر المنافذ البرية.. من 9 صباحا إلى 3 عصرا

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في اطار تطبيق قرارات مجلس الوزارء لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد فقد تقرر تعديل مواعيد دخول المواطنين وأقربائهم من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية الى البلاد عبر المنافذ البرية لتصبح من الساعة 9 صباحا وحتى 3 عصراً.

ولفتت الإدارة الى ضرورة تقديم شهادة خلو من فيروس كورونا المستجد pcr إضافة الى الالتزام بالاشتراطات الصحية وفق قرارات مجلس الوزراء.

وأهابت بالمواطنين الالتزام بمواعيد الدخول والاشتراطات الصحية حفاظا على الصحة العامة وحمايةً للمنظومة الصحية بالبلاد، مؤكدةً على عدم السماح بالدخول في غير الاوقات المحددة.