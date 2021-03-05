سفارة الكويت في نيوزيلندا تناشد الطلبة اتخاذ الحيطة والحذر عقب الزلزال

ناشدت سفارة الكويت في نيوزيلندا اليوم الطلبة الكويتيين ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر عقب ضرب زلزال عنيف بقوة 8 درجات سواحل نيوزيلندا وسط تحذيرات من حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي).

وأهابت السفارة في بيان لها الطلبة الكويتيين الموجودين بالمناطق الساحلية لاسيما في جزيرة (كيرماديك) وفي مدن (أوكلاند) و(كانتربري) الابتعاد عن المياه والسواحل والمغادرة فورا من تلك المناطق واتباع تعليمات السلامة الصادرة من السلطات المختصة.

وشددت على أهمية سرعة إبلاغ السفارة في حال الحاجة للمساعدة من خلال التواصل مع غرفة الطوارئ التي تعمل على مدار 24 ساعة وذلك على الرقم التالي: 6421468683.