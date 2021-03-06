العربي يواصل صدارته للدوري الممتاز بتغلبه على السالمية

واصل النادي العربي صدارته للدوري الكويتي الممتاز لكرة دوري (اس تي سي) وذلك بعد تغلبه على نظيره السالمية اليوم الجمعة في اطار منافسات الجولة السادسة.

وسجل العربي في المباراة التي جرت منافساتها على استاد (صباح السالم) هدف السبق مبكرا عن طريق بندر السلامة في الدقيقةالثامنة لينتهي الشوط الاول بنتيجة (1-0).

وفي الشوط الثاني ادرك السالمية التعادل في الدقيقة 55 عن طريق لاعبه حسين الموسوي ليعود العربي سريعا عبر بندر السلامة بتسجيله الهدف الشخصي الثاني له ولفريقه ليرتفع رصيد العربي الى 14 نقطة فيما توقف رصيد الخاسر عند ست نقاط.

وفي المباراة الثانية فاز كاظمة على نظيره الفحيحيل بنتيجة (4-0) في المباراة التي اقيمت على استاد (جابر الدولي) ليرتفع رصيده الى ثماني نقاط فيما توقف رصيد الخاسر عند خمس نقاط.

وفي المباراة الاخيرة التي اقيمت على استاد (جابر الدولي) تخطى النصر نظيره الساحل بنتيجة (3-1) ليرفع رصيده الى 13 نقطة فيما بقي الخاسر عند رصيده السابق بسبع نقاط.