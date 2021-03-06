هيئة المعلومات المدنية تحدد مواعيد العمل خلال فترة الحظر الجزئي

أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية مواعيد استقبال المراجعين خلال فترة الحظر الجزئي الذي أقره مجلس الوزراء ابتداء من يوم غد الأحد.

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي، اليوم السبت، إنه تم بناء على ذلك تحديد مواعيد العمل لاستقبال الجمهور الكريم لتسجيل المعاملات التي تتطلب الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة ولايمكن إنجازها من خلال الموقع الإلكتروني (أونلاين).

وأوضح العسعوسي أن مواعيد العمل في المبنى الرئيسي (جنوب السرة) مكتب تسجيل المواطنين هي من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا وبالنسبة لمكتب تسجيل الوافدين من الساعة الواحدة ظهرا حتى الرابعة عصرا والتوثيقات والتسجيل الخاص والتوقيع الإلكتروني من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا أما مكتب استلام البطاقات فمن الساعة التاسعة صباحا حتى الرابعة عصرا.

وبالنسبة لمبنى محافظة الجهراء مكتب تسجيل المواطنين أفاد بأن مواعيد العمل من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا ومكتب استلام البطاقات من الساعة التاسعة صباحا حتى الواحدة ظهرا.

وعن فرع محافظة الأحمدي (جنوب الصباحية) لفت إلى أن العمل في مكتب استلام البطاقات يبدأ من الساعة التاسعة صباحا إلى الواحدة ظهرا.

وحول المراكز الخارجية أشار العسعوسي إلى أن العمل يبدأ الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة ظهرا.

وأكد ضرورة حجز موعد للحضور وأنه لن يتم استقبال أي مراجع ليس لديه موعد مسبق ويتم حجز المواعيد عبر موقع الهيئة الإلكتروني Www.paci.gov.kw.