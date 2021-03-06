“بنك الدم” يعلن عن مواعيد التبرع خلال فترة الحظر

أعلنت مراقب الخدمات الطبية والتوجيه ومدير إدارة خدمات نقل الدم بالإنابة في وزارة الصحة د.حنان العوضي عن مواعيد استقبال المتبرعين في بنك الدم المركزي خلال فترة الحظر الجزئي في البلاد.

وذكرت د.العوضي في تصريح صحافي أن استقبال المتبرعين سيكون ابتداء من غد الاحد حتى الخميس من الساعة 7.30 صباحا حتى 8 مساء في 3 مراكز وهي، «بنك الدم المركزي في الجابرية – مركز التعاونيات لنقل الدم بجانب مستشفى العدان – وحدة التبرع بالدم في مستشفى الفروانية».

وبينت ان مواعيد التبرع ستكون بالفترة الصباحية فقط من الأحد إلى الخميس من الساعة 7:30 صباحا إلى الساعة 1 ظهراً سيكون في «فرع التبرع بالدم في مستشفى الجهراء – مركز الشيخة سلوى للخلايا الجذعية -منطقة الصباح – مركز د.عبد الرزاق- منطقة الصباح – مركز الحميضي والسديراوي الصحي بمنطقة الشويخ السكني».

ولفتت الى أن مواعيد التبرع بالدم يومي الجمعة والسبت ستكون في بنك الدم المركزي الجابرية فقط، اذ مواقيت العمل يوم الجمعة ستكون من الساعة 1 ظهرا إلى 7 مساء، أما السبت، فسيكون من الساعة 7 صباحا إلى 7 مساء.

ودعت المتبرعين الى أخذ موعد مسبق خلال فترة الحظر الجزئي قبل الحضور من خلال الرابط:

‏https://btas-kw.org/ وايضا استخراج تصريح خروج أثناء الحظر من خلال خدمة التصاريح الإلكترونية للهيئة العامة للمعلومات المدنية على الرابط التالي: https://curfew.paci.gov.kw