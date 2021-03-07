“المعلومات المدنية” تفعل الموقع الإلكتروني لاستخراج التصاريح الأمنية

قال مدير عام الهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي إن الهيئة وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة الصحة أعادت فتح خدمة تصاريح الخروج أثناء الحظر والتي تمكن المواطنين والمقيمين من الخروج أثناء الحظر لمدة لا تتجاوز ساعتين، وذلك لأسباب محددة هي:

* مراجعة طبية

* إسعاف مريض

* التبرع بالدم

* أخذ مسحة كوفيد-19

* تلقي التطعيم

ويمكن استخراج هذه التصاريح عبرالدخول الى الرابط التالي (https://curfew.paci.gov.kw/eBadge) .

وأضاف العسعوسي إن الهيئة أعادت أيضا وبالتنسيق مع وزارة الداخلية خدمة تصاريح عدم التعرض والتي تمكن العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص من أداء دورهم اثناء ساعات الحظر ويتم تحديد هذه الجهات والموافقة عليها من قبل وزارة الداخلية، ويمكن استخراج هذه التصاريح عبر الدخول الى الرابط التالي: https://curfew.paci.gov.kw

كما ذكر بأنه سيتم استخدام تطبيق (Curfew Permits) من قبل رجال الأمن للتحقق من صحة هذه التصاريح بأنواعها المختلفة، وكذلك يستخدم هذا التطبيق لإثبات وتأكيد الوصول الى الوجهه المحددة حسب التصريح الممنوح منعا لعمل بلوك لصاحب التصريح في حال عدم استخدامه لهذه التطبيق وإثبات وصوله للجهة المطلوبة.

كما يمكن الدخول على منصات التصاريح المختلفة من خلال موقع الهيئة www.paci.gov.kw.