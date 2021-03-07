“السكنية” : الوزير الشايع يلتقي قيادات السكنية

إلتقى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع أمس، قيادات المؤسسة العامة للرعاية السكنية في اول لقاء له بعد توليه الحقيبة الوزارية الجديدة.

واطلع الشايع خلال اجتماعه على خطة المؤسسة والمشاريع الاسكانية الجاري تنفيذها، حيث أوصى بضرورة مواصلة بذل الجهود في جميع القطاعات للنهوض بآلية العمل في المؤسسة، والحرص على تطوير الأداء بما يلبي طموحات المواطنين.

واستمع الوزير الشايع الى شرح موجز من قبل قياديي المؤسسة على الخطوات الجاري تنفيذها في المشاريع الاسكانية ومنها مشروعي المطلاع وجنوب عبد الله المبارك، فضلا عن الاطلاع على الخطوات المزمع تنفيذها بشأن المشروعات المستقبلية.

ودعا الشايع قيادات المؤسسة الى ضرورة تسليمه خطة شهرية لكل قطاع من قطاعات المؤسسة، مع توضيح أبرز المعوقات والمشكلات التي تعوق تنفيذ أي من المشروعات الاسكانية للعمل على إيجاد الحلول السريعة لها بالتنسيق والتواصل مع جهات الدولة الأخرى مؤكدا على نهجه سياسة الباب المفتوح مع الجميع.

وأشاد الوزير بدور قياديي موظفي المؤسسة على مواصلة الجهود في توزيع شهادات لمن يهمه الامر للمواطنين في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك خلال الفترة الماضية، والتميز في تنظيم عملية توزيع هذه الشهادات والحرص على اخذ المواعيد المسبقة والالتزام بالإجراءات الصحية والضوابط الاحترازية، لاسيما في ظل الظروف الراهنة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد الشايع على أهمية إفساح المجال أمام الكوادر الوطنية الشابة، للقيام بأدوار جديدة إضافية تدعم تطوير المشاريع الاسكانية، لاسيما وان المواطنين يترقبون طرح المزيد من المشاريع الاسكانية.