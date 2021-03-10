وزير الداخلية يعتمد ترقية 253 محققاً من المدنيين و66 من الضباط

اعتمد وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي كشوف الترقيات لعدد 253 محققاً من المدنيين في الإدارة العامة للتحقيقات، حيث تم ترقية 43 محققاً (درجة أ) إلى رئيس تحقيق (ب)، و67 من محقق (ب) إلى محقق (أ) و143 من درجة محقق (ج) إلى (ب).

كما قام بتوقيع قرارات ترقية الضباط المحققين من الإدارة العامة للتحقيقات، حيث تم ترقية (12) محقق (أ) إلى درجة رئيس تحقيق (ب) و23 من درجة محقق (ب) إلى محقق (أ) وعدد (31) من درجة محقق (ج) إلى محقق (ب).

وقد هنأ وزير الداخلية المترقين، متمنياً لهم التوفيق والتقدم وأن تكون الترقية حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء.