“لم يعد أولوية”.. هل انتهى زمن كريستيانو رونالدو؟

كشف فابيو باراتيتشي، المدير الرياضي لنادي يوفنتوس الإيطالي، الأربعاء، عن مستقبل كريستيانو رونالدو مع فريق “السيدة العجوز”.

وتعرض النجم البرتغالي لانتقادات لاذعة، بعدما خرج فريقه يوفنتوس من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، رغم الفوز بـ3-2 على بورتو البرتغالي في مباراة الإياب، الثلاثاء.

وأقصي فريق “السيدة العجوز” وفق مبدأ الأهداف خارج الأرض، وهو ما أثار غضبا واسعا وسط أنصار يوفنتوس، فاعتبروا رونالدو مقصرا.

ولعب “الدون” بشكل أساسي في المباراة، وساهم في تسجيل فريق يوفنتوس لهدف التعادل الأول، لكن هذه التمريرة كانت المساهمة الوحيدة لرونالدو، خلال المباراة، بينما كان الجمهور مراهنا على أن يقوم ” بدور حاسم.

وبدا أداء رونالدو غير مقنع، خلال المباراة، وقال أنصار للفريق إنه أظهر مستوى محدودا للغاية، رغم أن بورتو أكمل المباراة بعشرة لاعبين فقط.

وتحدث باراتيتشي عن مستقبل رونالدو مع يوفنتوس، خلال تصريحات لشبكة “سكاي سبورت” نقلتها صحيفة “آس” قائلاً: “ما زال هناك وقت في عقد رونالدو، ولدينا وقت للحديث معه”.

لكن المدير الرياضي أضاف جملة تحمل دلالات مزعجة للنجم البرتغالي وعشاقه حين أضاف عبارة مختصرة: “ليس في أولويتنا الآن تجديد عقده”.

وعلق باراتيتشي على ما تردد من استقدام نجم ميسي ليونيل ميسي ليلعب بجوار رونالدو قائلا: “اللاعبون الرائعون دائمًا يكون من السهل لعبهم سويًا، ولكن في هذا التوقيت يجب الاهتمام باعتبارات أخرى”، وذلك بحسب ما أوردت “آس”.

وكان يوفنتوس جلب رونالدو، في سنة 2018، تحديدا من أجل التتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا الذي لم يحرز لقبها منذ عام 1996.

لكن رونالدو الذي يبلغ 36 عاما، والذي أحرز لقب البطولة 5 مرات مع مانشستر يونايتد وريال مدريد، لم يستطع أن يقود “السيدة العجوز” لتحقيق هذا الإنجاز.