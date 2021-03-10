حظر الاختبارات التحريرية على المدارس الأجنبية

أعلن الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية الدكتور عبدالمحسن الحويلة حظر الاختبارات التحريرية بمختلف أنواعها داخل الحرم المدرسي للمدارس الخاصة بأنظمتها التعليمية كافة على أن يستمر العمل بآليات تقييم الطلبة والقياس بحسب ما نظمه القرار المعتمد للمدارس الأجنبية وما تعتمده الوزارة في شأن تقييم الطلبة بالنسبة للمدارس الخاصة العربية.

ونصّ قرار أصدره الحويلة في هذا الشأن على أن «تكلف المدارس الخاصة الأجنبية كل حسب نظامها التعليمي بالنسبة للاختبارات الدولية بالتنسيق مع هيئات الاعتماد الأكاديمي الدولية في شأن تنفيذ ما ورد بهذا القرار، على أن يلغى ما يتعارض معه من موافقات سابقة».

وكانت بعض المدارس ذات النظام الأجنبي عقدت اختبارات تحريرية لطلبتها خلال الفصل الدراسي الأول بعد موافقة إدارة التعليم الخاص ووزارة الصحة، بناء لتوفيرها الاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأوضح الحويلة أن القرار يأتي استناداً إلى توصية وزارة الصحة بعدم السماح بعقد الامتحانات بمختلف أنواعها حضورياً للطلبة داخل الحرم المدرسي في الوقت الراهن ولحين تحسّن الوضع الوبائي.