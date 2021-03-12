حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت

حالة الطقس

نهارًا:

معتدل و إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .



ليلاً:

مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 22°

الحرارة الصغرى: 13°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

2 – 5 قدم.