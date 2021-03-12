محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً السبت 13 مارس 2021

منذ 4 ساعات
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

السبت
13 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
معتدل و إنخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة مع فرصة للغبار العالق .

ليلاً:
مائل للبروده الى بارد والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 – 35 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 22°
الحرارة الصغرى: 13&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
2 – 5 &#160 قدم.

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