الكويت تستضيف الجولات المتبقية من المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المشتركة

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم استضافة الكويت الجولات المتبقية من منافسات المجموعة الثانية من تصفيات آسيا المشتركة والمؤهلة لنهائيات كأس العالم في قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين.

وأفاد الاتحاد الكويتي لكرة القدم في بيان صحافي، اليوم الجمعة، بأن الاستضافة ستكون في الفترة بين 31 مايو و15 يونيو المقبلين.

وذكر أن منتخب الكويت يشارك في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أستراليا والأردن والصين تايبيه والنيبال.