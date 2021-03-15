العربي يواجه الساحل… بهدف الابتعاد

يتطلع العربي إلى الابتعاد في الصدارة عندما يواجه الساحل، اليوم، في ختام الجولة الثامنة من «دوري stc» الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت، أمس، فوز السالمية والشباب على خيطان 4-1 والفحيحيل بهدفين توالياً. وأتاحت نتائج الجولة لـ«الأخضر» البقاء على القمة بصرف النظر عن نتيجة مباراته، اليوم، بعدما تعثر ملاحقاه، القادسية بالتعادل مع كاظمة 1-1، والنصر بالخسارة أمام «الكويت» 1-2.وبات العربي يتقدم على «الأصفر» الثاني بنقطتين (17 مقابل 15) وهو بالتأكيد يرغب في توسيع الفارق إلى 5 نقاط في حال تجاوز الساحل.

ويدخل «الأخضر» المباراة بمعنويات عالية قادماً من فوز مهم على الفحيحيل قلب فيه تأخره 1-2 إلى انتصار 3-2.

ويمضي العربي بقيادة مدربه الكرواتي أنتي ميشا بصورة رائعة وبات قريباً من إنهاء القسم الأول في الصدارة.

ولم يحقق «الأخضر» لقب الدوري منذ الموسم 2001-2002، ومع ذلك فهو يحتل المركز الثاني في عدد مرات التتويج باللقب متساوياً مع «الكويت» بـ16 مرة خلف القادسية (17).

من جهته، يخوض الساحل السابع (7 نقاط) اللقاء بعد سلسلة من النتائج المتراجعة حيث خسر 3 مباريات متتالية أمام القادسية 2-3، والنصر 1-3، والسالمية بالنتيجة ذاتها. ورغم أنه لم يكن بذلك السوء في تلك المباريات، إلا أنه خرج خاسراً في المحصلة النهائية.

ويفتقد «أبناء أبو حليفة»، اليوم، إلى المهاجم محمد جمال المطرود في اللقاء الأخير أمام السالمية.وفي المباراة الأولى المقررة اليوم على استاد ناصر العصيمي، قدم خيطان والسالمية شوطاً أول مفتوحاً.

ووضع البرازيلي اليكس ليما السالمية في المقدمة من ركلة حرة سددها على يمين الحارس فهد وليد (16).

واضاف نايف زويد الهدف الثاني بعد تمريرات سريعة وضعته في مواجهة الحارس فسدد على يمينه (29).

وقلص خيطان الفارق من ركلة جزاء احتسبها الحكم هاشم الابراهيم بعد هجمة قادها طلال الانصاري وانتهت بعرقلة ليما لفواز مبيليش داخل المنطقة، ونفذ الركلة الاسباني جيمي سياج بنجاح (43).

واصل الفريقان اهدار الفرص فيما كانت النجاعة الهجومية للسالمية الذي اضاف الهدف الثالث بعدما تابع المدافع المخضرم مساعد ندا برأسه كرة ثابتة حولها البرازيلي رونيرو سوزا في المرمى (60). ووسط ضغط «خيطاني» وفرص مهدرة، نجح السالمية في احراز رابع اهدافه بعد هجمة مرتدة وعمل مشترك بين البديلين حسين الموسوي والاسباني انتونيو مارتينيز انهاه الاخير بتسديدة في المرمى (80).

وفي المباراة الثانية على استاد جابر، تقدم الشباب الذي كان افضل من الفحيحيل في الشوط الاول، من ركلة جزاء احتسبها الحكم سعد الفضلي بعد عرقلة المدافع الكاميرونى ارون امبيمبي لعبدالهادي خميس، نفذها السنغالي أوسينو نداي على يسار الحارس خالد العجاجي (18).

تحسّن اداء الفحيحيل اواخر الشوط وحرمه مدافع الشباب السنغالي ماني ساهير من ادراك التعادل بعدما ابعد كرة فواز الرشيدي قبل دخول المرمى (40).

في الشوط الثاني، أهدر الشباب اكثر من فرصة عبر عبدالمحسن التركماني الذي اصاب العارضة، من دون رد فعل ملموس من الفحيحيل الذي وضح تأثره بغياب المهاجم العاجي سيدريك هنري.

واضاف الغامبي سانج بير الهدف الثاني للشباب بعدما قابل كرة عائدة من الدفاع بتسديدة رائعة «على الطاير» على يمين العجاجي (66).