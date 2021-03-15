الحركة التقدمية : نتضامن مع الممتنعين عن دفع الكفالة كموقف احتجاجي على التعسف الحكومي بالإحالة للنيابة العامة

أصدرت الحركة التقدمية الكويتية البيان التالي: سبق للحركة التقدمية الكويتية أن أوضحت أنّ قرار وزارة الداخلية بإحالة المشاركين في المؤتمر الصحافي التضامني مع النائب د. بدر الداهوم إلى النيابة العامة بعد التوافق مع وزير الداخلية على إقامته، يمثّل قراراً استفزازياً يستهدف التصعيد، شأنه شأن التصرفات الحكومية الأخرى الموجهة ضد معارضي سياسة السلطة…وكذلك سبق لحركتنا أن عبّرت عن تضامنها مع الرئيس أحمد عبدالعزيز السعدون وبقية المتحدثين في المؤتمر الصحافي المصرّح به.

والمؤسف أن الحكومة أصرّت على التصعيد ولم تسحب بلاغها الكيدي إلى النيابة العامة، حيث جرى اليوم التحقيق في النيابة العامة مع الدفعة الأولى من المشاركين في الندوة وبينهم نواب سابقون وشخصيات سياسية واجتماعية، وفي أعقاب التحقيق معهم امتنعوا عن دفع الكفالة المالية كموقف احتجاجي على تعسف الحكومة بإحالتهم إلى النيابة العامة، ما أدى إلى استمرار حجزهم.

ونحن في الحركة التقدمية الكويتية نتفهّم هذا الاحتجاج الرمزي ونتضامن مع النواب الحاليين والسابقين والشخصيات السياسية والاجتماعية، التي تم التحقيق معها أو جرى استدعاؤها للتحقيق، ونرفض التعسف الحكومي، وندعو إلى الإفراج عنهم، ونكرر مطالبتنا بسحب الحكومة لبلاغها الكيدي.

١٥ مارس ٢٠٢١