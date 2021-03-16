حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم
حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تقل السحب و فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة .
ليلاً:
مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .
الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 17°
حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا
– ارتفاع الموج:
2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3   قدم.
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