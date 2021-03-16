حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 مارس 2021

حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء

حالة الطقس

نهارًا:

مائل للحرارة و تقل السحب و فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة .



ليلاً:

مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 32°

الحرارة الصغرى: 17°

حالة البحر

نهارًا:

خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.

ليلاً:

خفيف إلى معتدل الموج

– ارتفاع الموج:

1 – 3 قدم.