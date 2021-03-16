محليات

حالة الطقس المتوقعة غداً الأربعاء 17 مارس 2021

منذ ساعتين
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حالة الطقس المتوقعة ليوم

الأربعاء
17 مارس 2021

حالة الطقس
نهارًا:
مائل للحرارة و تقل السحب و فرص الأمطار تدريجيا والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 15 – 45 كم/ساعة .

ليلاً:
مائل للبروده والرياح جنوبية شرقية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 – 26 كم/ساعة مع فرصة لتكون الضباب الخفيف على بعض المناطق و تظهر بعض السحب المتفرقة .

الحرارة العظمى: 32°
الحرارة الصغرى: 17&deg

حالة البحر
نهارًا:
خفيف إلى معتدل الموج يعلو أحيانا

– ارتفاع الموج:

2 – 6 قدم.
ليلاً:
خفيف إلى معتدل الموج
– ارتفاع الموج:
1 – 3 &#160 قدم.

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