الخليفة يسأل وزير الخارجية عن القروض الممنوحة للدول العربية والأجنبية

وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، طلب فيه تزويده بـ «ميزانية الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مع بيان قيمة القروض التي منحت للدول سواء كانت عربية أو أجنبية، على أن يكون بيان قيمة قرض كل دولة على حده مبینا به تاریخ منح القرض ومدة السماح ونسبة الفائدة وتاريخ الاستحقاق وقيمة القروض المسددة من كل دولة على حدة والقروض غير المسددة لغاية تاريخه».