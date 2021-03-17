“الطيران المدني” توقع عقدا بـ 3.17 مليون دينار لتشغيل المدرج الثالث وتطوير أنظمة الملاحة في المطار

وقعت الإدارة العامة للطيران المدني اليوم عقدا مع شركة كندية بقيمة 3.17 مليون دينار كويتي لتشغيل المدرج الثالث الجديد وتطوير أنظمة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي.

ووقع العقد نيابة عن (الطيران المدني) رئيس الإدارة الشيخ سلمان الحمود في حين وقعها نيابة عن الشركة الكندية وكيلها المحلي في الكويت سامي العامر بحضور المدير العام لـ(الطيران المدني) يوسف الفوزان.

وقال المتحدث الرسمي باسم (الطيران المدني) سعد العتيبي في تصريح صحفي على هامش التوقيع إن “الاتفاقية تنص على تصميم وتوريد وتقديم خدمات التدريب والصيانة التي تمثل في مجملها تنفيذ خطة تنمية مطار الكويت الدولي”.

وأضاف إن “اتفاقية العقد تسهم في الدعم الفني لنظام المساعدات على الهبوط الآلي للمدرج الثالث وتحديث وتعديل أماكن النظام في المدرج الشرقي في مطار الكويت الدولي”.

وذكر إن مدة تنفيذ العقد تبلغ 550 يوما وسيتم تنفيذ المشروع تحت إشراف المكتب الاستشاري العالمي (DEERNS) في حين يأتي هذا المشروع ضمن حزمة من المشاريع الجاري طرحها من (الطيران المدني) لتشغيل المدرج الثالث الجديد وتطوير أنظمة الملاحة الجوية والأرصاد الجوية في المطار كما يتضمن المشروع تدريب الكوادر الكويتية على تشغيل وصيانة النظام.