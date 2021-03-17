“السكنية”: مواقع مؤقتة لوحدات خلط مركزية توفر الخرسانة في “المطلاع”

كشف المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة العامة للرعاية السكنية عمر الرويح عن موافقة مجلس إدارة المؤسسة في اجتماعه المنعقد هذا الاسبوع على طرح مواقع أراضي فضاء لإقامة وحدات خلط مركزية لإنتاج وتوزيع الخرسانة الجاهزة بصفة مؤقتـة في مدينة المطلاع السكنية وبمساحات 5000 م2 متر مربع للموقع الواحد بهدف دعم وتغطية احتياجات المشاريع الإنشائية في المدينة .

وقال الرويح في تصريح أمس، ان المجلس اشترط للحصول على الفرص أن يكون المتقدم للانتفاع من الشركات الكويتية المتخصصة في نشاط “صناعة منتجات خرسانية بما في ذلك خرسانة جاهزة و مزاولاً فعليا للنشاط المعلن ولديه مصنع مشغل لإنتاج الخرسانة الجاهزة داخل دولة الكويت”.

وأشار الى ان المجلس وافق كذلك على طرح الفرصة الاستثمارية M2 الواقعة في مدينة المطلاع السكنية والخاصة بتطوير وإدارة منطقة معارض وتشوينات مواد بناء مؤقتة في جنوب المدينة وعلى مساحة (18,000) متر مربع وذلك لتوفير جميع المواد والمعدات اللازمة للمواطنين في خلال الفترة المقبلة.

واوضح الرويح ان طرح هذه الفرص تحضى بمتابعة مباشرة من الوزير الشايع الذي بدوره اشاد بدور قطاع الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص في طرح تلك الفرص التي من شانها التسهيل على المواطنين خلال فترة البناء