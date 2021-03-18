3 فرق إطفاء تسيطر على حريق كراج ومخزن في الشويخ الصناعية

أصيب وافد بحالة اختناق وإجهاد حراري جراء حريق اندلع اليوم في كراج لتصليح السيارات ومخزن في منطقة الشويخ الصناعية، كما أسفر الحادث عن خسائر مادية لحقت بالكراج والمخزن.

وفي التفاصيل قال مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام العقيد محمد الغريب أن غرفة عمليات قوة الإطفاء العام تلقت بلاغاً يفيد عن اندلاع حريق في كراج لتصليح السيارات بمنطقة الشويخ الصناعية، مشيراً إلى أنه وفور تلقي البلاغ تم توجيه مراكز إطفاء الشويخ الصناعية والعارضية الحرفية والشهداء إلى موقع البلاغ.

وأضاف الغريب أنه وعند وصول فرق الاطفاء إلى موقع الحادث شرعوا بمكافحة الحريق وتمكنوا من عزل النيران التي نشبت في كراج للسيارات ومخزن تبلغ مساحتهما 500 متر مربع، لافتاً إلى أن رجال الإطفاء حالوا دون امتداد الحريق إلى المحلات المجاورة.

وذكر الغريب أن الحادث أسفر عن إصابة وافد بحالة اختناق وإجهاد حراري وتم علاجه في موقع الحادث من قبل فنيي الطوارئ الطبية، لافتاً إلى أن ضباط مراقبة التحقيق في حواث الحريق انتقلوا إلى موقع الحادث للتحقيق في أسباب الحادث.