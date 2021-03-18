“الصحة”: الدفعة التاسعة من لقاح فايزر تصل البلاد الأحد المقبل

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، أن الدفعة التاسعة من لقاح (فايزر- بيونتيك) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ستصل البلاد يوم الأحد المقبل.

وقال الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية بالوزارة الدكتور عبدالله البدر لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوزارة تعاقدت مع شركة (فايزر) العالمية مباشرة دون وجود وكيل محلي.

وأكد أن الوزارة تقوم بشكل دائم ومتواصل بالمراقبة الدقيقة لسلامة ومأمونية اللقاحات بعد استخدامها فضلا عن استمرارها في متابعة المعلومات والبيانات في شأن سلامة وفاعلية وجودة اللقاحات محليا وعالميا واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن ضمان سلامة المواطنين والمقيمين.

وأشار إلى حرص دولة الكويت على مواجهة جائحة (كورونا) لافتا الى أن التطعيم هو السبيل الوحيد مع الالتزام بالاشتراطات الصحية لتخفيف مشكلة هذا الوباء الذي تعاني منه جميع دول العالم.

وأفاد بأن انتظام وصول كميات لقاحات (فايزر) سيسهم برفع وتيرة التطعيمات بشكل ملحوظ تدريجيا إضافة إلى لقاح (استرازينيكا) المتوافر بكميات مطمئنة حاليا ويتم منحه للشرائح المستهدفة وفق آلية التطعيم.

وجدد البدر الدعوة للمواطنين والمقيمين لضرورة التسجيل في المنصة الخاصة بالتطعيم مع الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.

وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.