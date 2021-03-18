سلمان الحمود يصدر قرارات نقل وتكليف وإنهاء ندب لموظفين

أصدر رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الشيخ سلمان الحمود الصباح 7 قرارات إدارية، شملت سحب القرار الإداري رقم 358 الصادر في أول فيراير الماضي في شأن مباشرة بعض الاختصاصات لمدير عام الطيران المدني.

وكلّف الشيخ سلمان الحمود، مدير إدارة الشؤون المالية فهد العبيدلي ليشغل وظيفة نائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية والقانونية بالإضافة إلى عمله، وندب مراقب التخطيط والمتابعة داود الجراح من مجموعة الوظائف العامة إلى مدير إدارة العمليات، ونقل مدير مكتب التفتيش والتدقيق أسامة القطري للعمل إلى وظيفة مدير إدارة الشؤون الإدارية.

وتضمنت القرارات إنهاء ندب مدير إدارة الشؤون الإدارية جمال الشمري، ورئيس قسم العقود والبعثات صالح العازمي ومدير مكتب مدير عام الطيران المدني نايف المطيري.