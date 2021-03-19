مانشستر يونايتد يكرس العقدة الإنجليزية لميلان

سقط ميلان في فخ رقم سلبي، اليوم الخميس، عقب الخسارة أمام مانشستر يونايتد بنتيجة (0-1)، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي.

وخرج ميلان بهذه النتيجة من الدوري الأوروبي، بعد أن تعادل في مباراة الذهاب على “أولد ترافورد” بنتيجة (1-1).

ووفقًا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإنه ميلان ودع البطولات الأوروبية من الأدوار الإقصائية 5 مرات خلال مواجهاته الـ6 الأخيرة ضد الفرق الإنجليزية.

وأشارت إلى أن المرة الوحيدة التي نجح خلالها ميلان في التأهل جاءت على حساب آرسنال، في دوري أبطال أوروبا خلال موسم (2011-2012).