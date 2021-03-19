“تقنية المعلومات”: خلل في الخوادم وراء عطل “فيسبوك” و “واتساب” و “إنستغرام” عالميا

قالت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات إن العطل الفني الذي أصاب خدمات برنامج فيسبوك وتطبيقي واتساب وإنستغرام، اليوم الجمعة، يعود إلى خلل وقع في خوادم التطبيقات ذاتها.

وذكرت «تقنية المعلومات» في بيان أن العطل المشار إليه أثر على مستخدمي تلك التطبيقات في الكويت وحول العالم قبل أن تعود إلى العمل مرة أخرى.

وفي وقت سابق من اليوم، قال موقع «داون ديدكتور» المتخصص في مراقبة أعطال الشبكات الاجتماعية إن «فيسبوك ماسنجر» و«واتساب» و«انستغرام» يواجهون مشكلات فنية.

وأكد حساب «ألعاب فيسبوك» في تغريدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وجود «عدد من المشكلات التي تؤثر حاليا على منتجات فيسبوك بما في ذلك التدفقات الرقمية للألعاب»، مشيرا إلى أن فرقا متعددة تعمل على حل هذه المشكلة «وسنقوم بإطلاعكم (على التفاصيل) عندما نستطيع ذلك».

وتحدث أحيانا بعض المشاكل في التطبيقات تكون ناجمة عن وجود ثغرة ما أو تعطل في الأنظمة دون أن تكون لذلك علاقة بأي هجمات إلكترونية.