بمشاركة 24 دولة… «الفيفا» يصادق على إقامة “كأس العرب” في قطر

صادق الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم الجمعة 19 مارس، على إقامة بطولة كأس العرب في دولة قطر، بمشاركة السعودية ومصر.

جاء ذلك في إعلان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، جاني إنفانتينو، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الـ 15 لمجلس “الفيفا”، والذي نقلته شبكة “بي إن سبورت”.

وقال إنفانتينو في المؤتمر: «المصادقة على هذه البطولة تأتي في إطار الاطلاع على آخر الاستعدادات لاستضافة كأس العالم في قطر عام 2022”.

وتابع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» قائلا: “كما أن تلك البطولة (كأس العرب)، فرصة للاحتفاء بالمهارات الكروية العربية».

ومن المقرر أن تستضيف قطر بطولة كأس العرب، خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن يشارك في منافسات بطولة كأس العرب 22 منتخبا، بينها 12 منتخبا من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وهي: “قطر والكويت وعمان والعراق والأردن ولبنان وفلسطين والسعودية وسوريا والإمارات واليمن والبحرين”.

كما سيشارك أيضا في كأس العرب «10 منتخبات من القارة الأفريقية وهي: مصر والمغرب وتونس والجزائر وليبيا والصومال والسودان وجزر القمر وجيبوتي وموريتانيا».

وتعد تلك البطولة استعدادا قوية لاستضافة قطر كأس العالم لكرة القدم المقرر أن ينطلق في 21 نوفمبر 2022.