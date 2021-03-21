محليات

قرارات تدوير في “الإعلام”

منذ ثانية واحدة
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أصدر وزير الإعلام قرارات بالتدوير في عدد من المناصب في وزارة الإعلام ، حيث صدر قرار بنقل مدير إدارة النشر الإلكتروني في قطاع الصحافة والنشر والمطبوعات لافي السبيعي إلى إدارة الإنتاج في قطاع التلفزيون وتعيين عالية العوضي مديرة لإدارة النشر الإلكتروني وتعيين إبراهيم الفيلكاوي مديرا لإدارة التنسيق في قطاع شؤون الإذاعة.

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